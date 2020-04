2







di Francesco Guerrieri

La crescita di Rodrigo Bentancur è stata bloccata solo dallo stop forzato del campionato. Classe '97 e talento da vendere, in questa stagione Sarri gli ha consegnato più volte le chiavi del centrocampo. Aveva iniziato la stagione da vice Pjanic, ma con il passare dei mesi è diventato una delle due mezz'ale titolari. Corre, recupera, riparte e ogni tanto si lancia anche in avanti inserendosi nell'area avversaria. Centrocampista moderno, ha le caratteristiche per diventare quel tuttocampista che la Juve sta cercando sul mercato (Pogba, Milinkovic...). Cresciuto con Allegri, in fase di esplosione con Sarri che lo stava finendo di plasmare per salire ancora di livello: personalità e talento, in tre stagioni ha già totalizzato quasi 100 presenze con la maglia bianconera.



MERCATO - Il Barcellona insiste, prova a inserirlo in qualsiasi possibile trattativa possa riguardare i due club. Dalla Juve però non c'è nessuna apertura: Bentancur è intoccabile e un chiaro segnale è arrivato in estate con il rinnovo del contratto fino al 2024. Blindato, blindatissimo. Neanche i 45 milioni offerti dall'Atletico Madrid hanno fatto barcollare Fabio Paratici. E' stata sua l'intuizione di portare Rodrigo a Torino, inserendolo nella trattativa con il Boca Juniors per Tevez soffiandolo così al Milan: 12 milioni (10 più 2 di bonus) spesi tre anni fa tra lo scetticismo generale, per un giocatore che oggi vale quattro volte tanto. La Juve si coccola Bentancur, il tuttocampista del futuro.