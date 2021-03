Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Questo è uno dei temi che stanno maggiormente interessando gli ambienti juventini. Ci sarà un addio di CR7 alla Juventus? Sull'argomento è stato interpellata una figura di riferimento all'interno del Real come Emilio Butragueno, che ai microfoni di Sky ha risposto così: "Vedremo. Questa sera siamo qui, giochiamo contro una squadra difficile come l'Atalanta in Champions League, per noi è come una finale. Vogliamo arrivare al sorteggio di venerdì, le energie sono rivolte a quello".