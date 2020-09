6









Insieme. Ancora. Di nuovo. Da Madrid a Torino, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata si ritrovato all'ombra della Mole. Andrea Pirlo aspettava con ansia l'attaccante da affiancare a CR7 e l'ha trovato in un giocatore che conosce bene l'ambiente Juve per esserci già stato due stagioni dal 2014 al 2016. E conosce bene anche il portoghese, con il quale al Real Madrid dal 2010 al 2013 e poi nel 2016-17 ha giocato 72 partite (vincendone 52; 14 pareggi e 16 ko) nelle quali i Blancos hanno avuto una media gol di 3,1. Numeri che fanno impazzire i tifosi della Juventus, con Dzeko e Suarez già dimenticati sullo sfondo.



INSIEME - Le caratteristiche di Morata sono sicuramente diverse da quelle dell'attaccante della Roma: meno regista, più bomber. Va dritto in profondità e attacca lo spazio, quando Ronaldo apre il varco sa essere devastante. L'ultima partita giocata insieme dai due è stata proprio con la Juventus, nella finale di Champions 2017 a Cardiff, giocando gli ultimi 6' uno vicino all'altro. E' l'uomo della Champions Alvaro, lo è stato anche in bianconero: nel 2014-15 in particolare, quando con 5 gol nella fase ad eliminazione diretta ha trascinato la Juventus fino alla finale di Berlino. Solo Del Piero era riuscito a fare così tante reti nella storia della Juve dagli ottavi di Champions in poi.



IDEE TATTICHE - Andrea Pirlo è già al lavoro per studiare il modulo giusto che possa sfruttare al massimo la loro intesa. L'allenatore si è sentito con Alvaro, suo ex compagno in bianconero, spiegandogli le sue idee tattiche: secondo il Corriere dello Sport potrebbe puntare sul 4-3-3 col quale giocavano a Madrid, schierando un tridente con Dybala (o Kulusevski) Morata e Ronaldo; o dare continuità alla Juve vista contro la Samp, schierata con un 3-4-1-2 nel quale lo spagnolo può essere la spalla di Cristiano con un trequartista dietro (Dybala, probabilmente). Oppure, altra soluzione, schierare un 4-2-2 con Ronaldo-Morata coppia d'attacco e La Joya prima alternativa. Idee e soluzioni per far convivere due amici che si ritrovano dopo qualche anno: da Madrid a Torino, la nuova coppia gol della Juve si conosce alla perfezione.