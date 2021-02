Il risultato di Porto-Juventus fa sicuramente storcere il naso, sia per come è arrivato che per la caratura dell'avversario non assimilabile ai top club d'Europa (per quanto quella di Conceiçao sia un'ottima squadra). Ma in vista del ritorno può lasciar lo stesso tranquilli i tifosi bianconeri. Con Cristiano Ronaldo in rosa, niente è impossibile. Nella storia recente della Champions League c'è solo la rimonta con la maglia della Juve contro l'Atletico Madrid da 0-2 a 3-0, con tripletta di CR7, ma anche quella di tre anni prima, ai quarti di finale, con la camiseta del Real Madrid: all'andata in Germania il Wolfsburg vinse 2-0, ma al Bernabeu Ronaldo mise a segno tre reti e firmò così il 3-0 Real. Due rimonte in fotocopia, sia col Real che con la Juve, per un Ronaldo che al ritorno ha tutte le carte in regola per trascinare i compagni a ribaltare il Porto all'Allianz Stadium. Sperando non finisca come col Lione nell'ultima stagione...