Come racconta La Gazzetta dello Sport, sarà un tour del passato per Di Maria in Champions League. A maggio c'è stato l'addio al Psg, lo spogliatoio lo conosce dunque benissimo e in tutte le sue forme. E poi? Poi c'è il Benfica, la sua prima squadra in Europa.Come riporta il quotidiano, proverà ad aiutarlo il suo amico Paredes, che già in passato ha sfiorato la Champions League al suo fianco. Ora potrebbe seguirlo in bianconero per vivere, anche lui, la sfida da ex. Come Rabiot e Kean. Ma Psg e Juve hanno condiviso tanti giocatori eccellenti del passato - racconta il giornale -: da Anelka a Matuidi, da Ibrahimovic a... Buffon. Campioni e campionissimi. E a tal proposito, la sfida con il Psg sarà anche l’occasione per il ritorno a casa di Paul Pogba, che nelle banlieu di Parigi ci è cresciuto.