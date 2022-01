Sarebbe tutto fatto tra PSG e Juventus, per il passaggio di Icardi in bianconero. O, almeno, questo è quanto riporta il giornalista portoghese Pedro Almeida secondo cui le parti avrebbero trovato l'accordo. L'attaccante argentino si trasferirebbe a Torino con la formula del prestito oneroso fissato a 2 milioni e mezzo - per 6 mesi -, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.