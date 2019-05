Joao Cancelo potrebbe salutare la Juventus. Il terzino portoghese sembra prossimo a lasciare i bianconeri di fronte alla corte spietata del Manchester City. Infatti, secondo il quotidiano lusitano Record, i Citizens sarebbero disposti ad offrire 60 milioni al club italiano. Non è dato sapere quale sia la volontà di Cancelo. Sicuramente molto influirà dalla scelta del prossimo tecnico della Juve. Nel caso dovesse esserci una separazione tra la Vecchia Signora ed il portoghese, i bianconeri godrebbero comunque di una plusvalenza importante, dato che il giocatore è approdato un anno fa per 40 milioni dal Valencia. La Juventus ci pensa e valuta come muoversi sul mercato.