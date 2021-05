Cristiano Ronaldo vuole chiudere la sua carriera allo Sporting Lisbona. Non oggi, non domani, ma così è. Ne parla l'edizione odierna di Record, quotidiano portoghese, che del campione bianconero sottolinea il desiderio di salutare il calcio nel club che lo ha lanciato. Può succedere dal 2022 in avanti, al termine del contratto con la Juve, o nel 2024 se sceglierà un'altra strada dopo quella bianconera.