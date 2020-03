Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese O Jogo, Cristiano Ronaldo è volato in Portogallo dopo la vittoria contro l'Inter per stare vicino alla madre che pochi giorni fa è stata colpita da un ictus. CR7 sarebbe volato in patria subito dopo il 2-0 rifilato ai nerazzurri. Ieri il campione portoghese ha festeggiato anche le 1000 presenze da professionista.



Notizia in aggiornamento