Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in Italia. Come scrive il​ Jornal de Madeira il Gulfestream G200, jet privato dell'attaccante bianconero che era "parcheggiato" a Madrid, è partito nelle scorse ore: è il segno che CR7 è pronto a ripartire verso Torino dove a partire da martedì o mercoledì la squadra di Maurizio Sarri dovrebbe riprendere gli allenamenti individuali alla Continassa per chi vorrà.



LA PRASSI – Come per tutti gli altri calciatori attualmente all'estero, Ronaldo dovrebbe però gestire la fase di isolamento supplementare oltre a quella delle visite mediche da svolgere già da domani. La prassi del doppio tampone, prevista anche dal protocollo della FIGC, potrebbe dimezzare o comunque ridurre sensibilmente la durata di due settimane previste dai decreti.



Seguono aggiornamenti