Tutto pronto per il rientro: Cristiano Ronaldo torna a Torino, e lo farà nella giornata di domani. Il fuoriclasse portoghese, stando a quanto racconta Record, ha deciso di fare ritorno nella città italiana dopo le parole del primo ministro Giuseppe Conte, che ha allentato le misure di sorveglianza, preparando il terreno per l'imminente fase 2.



DAL 4 - Cristiano ricomincerà le sedute individuali già dal 4 maggio, salvo poi ritornare alla Continassa probabilmente il 18 (in attesa di comunicazioni ufficiali). Non è ancora chiaro se siano partite o meno le convocazioni da parte della Juventus, o se il gesto di CR7 sia isolato e personale.



DIETROFRONT - Negli ultimi minuti però, lo stesso sito portoghese, ha abbassato il tiro, cambiando formalmente la data del ritorno. Infatti, dalla certezza "domani", si è passato ad un più vago "tornerà presto", a dimostrazione che ancora, probabilmente, non vi sono certezze sulla data esatta in cui il campione portoghese rimetterà piede a Torino.