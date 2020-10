11









Cristiano Ronaldo è positivo al Coronavirus. A renderlo noto il comunicato della Federazione portoghese, che sottolinea come il fuoriclasse portoghese sia asintomatico e si trovi in isolamento in questo momento.



IL COMUNICATO - "Cristiano Ronaldo è stato esonerato dal lavoro della nazionale dopo essere stato testato positivo al Covid-19, pertanto non affronteràla Svezia. Il giocatore sta bene, senza sintomi, si trova in questo momento in isolamento. In seguito al caso positivo, i restanti giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio. La partita resta in programma mercoledì, alle 19.45, ad Alvalade".