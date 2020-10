L'epidemiologo portoghese Mário Freitas ha analizzato come Cristiano Ronaldo sia stato contagiato dal Covid-19: "Il virus ha una grande capacità di trasmissione quando le persone non hanno un'adeguata distanza sociale o non usano maschere. Se accadono entrambe le situazioni, il rischio è maggiore. Tuttavia, una persona può essere contaminata e non trasmettere il virus. Qualcosa è fallito in questo caso. Non si sa dove. Nonostante la bolla, un momento di distrazione è sufficiente per qualcuno di diventare infetto. Questa non è matematica. Se lo fosse, controlleremmo il virus più perfettamente. L'incubazione dura fino a 14 giorni, anche se più spesso tra 3 e 8 giorni".