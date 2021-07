Dal Portogallo fanno sapere cheha già preso la sua scelta sul futuro. In attesa di comunicazioni ufficiali, l'attaccante avrebbe deciso di rimanere alla Juventus ma senza rinnovare il contratto, giocando ancora una stagione in bianconero aspettando la naturale scadenza prevista per giugno 2022. Nessuna trattativa con il Psg, raccontano, non c'è club in grado di garantirgli un ingaggio così importante e i contatti con i francesi sono stati solo a livello superficiale.