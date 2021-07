, giornalista del portale portoghese SIC Noticias, ha parlato del futuro del suo connazionale. Secondo il giornalista lusitano, l'attaccante classe 1985 della Juventus e della Nazionale avrebbe già deciso di rimanere alla Juventus per un'altra stagione. A breve Jorge Mendes dovrebbe incontrare i dirigenti della Juventus per comunicare la decisione ufficiale del suo assistito, che al momento si sta ancora godendo le vacanze in famiglia. Dopo l'incontro tra il procuratore e la dirigenza bianconera, la Vecchia Signora di conseguenza si muoverà sul mercato sia in uscita sia in entrata.