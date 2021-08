Secondo Gonçalo Lopes, giornalista di Record, Cristiano Ronaldo è ormai vicinissimo al Manchester City. Una posizione più netta rispetto a quanto filtra dall'Italia, con l'affare dato ormai per chiuso. A qualsiasi condizione. Stando a quanto arriva da Torino, invece, c'è ancora parecchio da ragionare sui termini dell'operazione, dal momento che la Juventus non vuole lasciarlo partire a costo zero.