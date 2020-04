6









Finita la sua quarantena un mese dopo il suo arrivo a Madeira, Cristiano Ronaldo insieme alla sua famiglia ha lasciato la casa di Funchal per trasferirsi in una villa a Ciniçal, con cinque camere da letto, sala giochi, piscina e un giardino enorme. Prezzo? Quattromila euro a settimana. E' qui che CR7 si è trasferito insieme a Georgina e i quattro figli lasciando la vecchia casa dove viveva con la madre, le sorelle e i nipoti. Chi lo conosce bene sostiene che il portoghese aveva bisogno di spazio e privacy.



ALLENAMENTI - Intanto Cristiano continua a lavorare per mantenersi in forma in vista della ripresa del campionato. Nei giorni scorsi il portoghese si è addirittura allenato nello stadio di Madeira, aperto solo per lui con il presidente del Nacional che si è presentato di persona per accoglierlo.