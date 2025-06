Dal Portogallo, può saltare Gyokeres all'Arsenal: cosa cambia per la Juventus

AFP via Getty Images

Arsenal-Gyokeres: cosa sta succedendo

Sono giorni molto delicati per il futuro diche è in rottura con locome dimostrano le ultime dichiarazioni del Presidente del club portoghese, Frederico Varandas e poi la risposta dell'entourage del giocatore. Il tema centrale è la valutazione che lo Sporting fa di Gyokeres e la presunta promessa del club di lasciarlo partire per una cifra attorno aiSu Gyokeres la squadra in pole position, almeno fino a questo momento, era l'Arsenal ma ci sono novità importanti.

Juventus-Gyokeres: le ultime

Secondo quanto riportato da Record,he non scende dagli 80 milioni di euro e per questo avrebbe deciso di cambiare obiettivo, andando su Sesko e non più su Gyokeres. In Inghilterra anche il Manchester United è interessato al giocatore.Se fosse confermato questo cambio da parte dell'Arsenal, è chiaro che si aprirebbero nuovi scenari per Gyokeres e per le squadre che sono sulle sue traccie come ad esempio la. Ci sarebbe una concorrente in meno, quella che più era avanti per lo svedese anche se rimarrebbe il problema legato al prezzo del cartellino.