Dal Portogallo - Porto, provvedimento disciplinare per Djalo: 'Si valuta l'immediato ritorno alla Juventus'

Djalò e il provvedimento disciplinare

Lo ricordate Tiago? Arrivato alla Juventus nello scorso mercato di gennaio per aiutare il reparto arretrato e oggi in prestito al Porto. Stando a quanto riferisce dal Portogallo A Bola però ci sarebbe un episodio che potrebbe addirittura farlo tornare a Torino nell'immediato.La SAD ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di quattro giocatori del Porto, dopo la notte di festa conclusasi ieri mattina. Tre di questi sono Otávio, Tiago Djaló e William Gomes. Nel caso di quest'ultimo, si tratta di recidiva e l'FC Porto, sta valutando l'immediato ritorno a Torino per il difensore.



Djalò e le feste, il precedente

Non è la prima volta che Tiago Djaló viene colto in flagrante durante feste in questa stagione. Per festeggiare l'ingresso nel 2025, il giocatore della Juventus si è recato a Madrid, dove ha trascorso le prime ore del 1° gennaio in un locale notturno della capitale spagnola, partecipando all'allenamento previsto per lo stesso giorno all'Olival, alle 10.30 del mattino.Tutto ciò è accaduto pococontro il Nacional ed è stato gestito internamente. Dopo l'allenamento, Djaló si è recato con la squadra a Madeira, meno di 30 ore dopo aver lasciato la discoteca di Madrid. La partita è stata interrotta a causa della nebbia, in un momento in cui l'FC Porto stava già perdendo e aveva la possibilità di passare in testa al campionato per la prima volta in questa stagione. Alla ripresa della partita, il 12 gennaio, l'FC Porto viene sconfitto per 2-0 e Djaló non è nemmeno tra i giocatori in panchina. Nella partita successiva, contro il Gil Vicente, che si conclude con una sconfitta per 3-1 e porta all'allontanamento di Vítor Bruno, entra in campo al 69° minuto, al posto di João Mário.nell'azione che avrebbe portato al gol del pareggio del Vitória de Guimarães al Dragão nella 23a giornata. All'epoca, alcuni associarono erroneamente l'episodio alla notte madrilena, ma la foto alludeva alla festa di Capodanno, con l'allenamento a Olival previsto per il primo giorno del 2025.





