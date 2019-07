Dal Portogallo arriva una piccola polemica nei confronti di sua maestà Cristiano Ronaldo, che di recente ha guidato proprio la sua Nazionale alla conquista della Nations League. Come scrive Vidas.pt, infatti, CR7 sponsorizza a più riprese l'isola di Madeira, su cui è nato a Funchal, ma soprattutto per favorire il turismo nel proprio hotel e nel proprio museo, anche se non torna direttamente in vacanza "a casa" fin dal gennaio del 2018. Di recente, infatti, Ronaldo ha preferito andare altrove, da Ibizia a Dubai passando per la Grecia. E in Portogallo è polemica.