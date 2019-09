Secondo quanto riporta O Jogo, in Portogallo, Mattia Perin può lasciare subito la Juventus. Le trattative, infatti, terminano il 22 settembre e dopo il mancato trasferimento di luglio, il portiere bianconero è tornato fortemente nell'orbita delle Aquile. Possibile la fumata bianca entro il gong del mercato in Portogallo, in alternativa Perin lascerà i bianconeri a gennaio.