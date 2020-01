Ne ha scritto quest'oggi il quotidiano portoghese A Bola: Matthijs de Ligt potrebbe tornare all'Ajax. Non solo: potrebbe farlo addirittura in prestito. Sarebbe questa l'ultima idea balenata nella mente del board dei Lancieri. Il ventenne non avrebbe convinto Sarri, che dopo averlo testato a lungo, nelle ultime cinque partite gli ha preferito Merih Demiral.



I COMPAGNI - Dal Portogallo parlano addirittura di 'incubo' per il centrale, cercato a lungo anche dal Barcellona. L'Ajax sta tenendo d'occhio soprattutto l'aspetto emotivo del calciatore e a poco servono le voci sul suo presunto infortunio alla spalla. Ronaldo e altri senatori della squadra - stando ad A Bola - stanno provando a tirarlo su in allenamento, ma il sentimento comune è che l'umore di Matthijs sia inevitabilmente peggiorato. Gli olandesi ci provano: rivogliono il capitano, per salvarlo dal 'cattivo' Sarri.