In patria è già l'idolo di tutti, sul mercato in moltissimi lo cercano. Ribattezzato il 'nuovo Ronaldo', Joelson Fernandes è un obiettivo concreto anche per la Juventus. Intervistato da O Democrata, Mango Fernandes, padre e agente del gioiello classe 2003 dello Sporting, ha spiegato di aver ricevuto "offerte milionarie" da parte di club prestigiosi come i bianconeri, ma anche l'Arsenal, il Borussia Dortmund, il Liverpool, il Barcellona, l'Ajax, il Manchester City, l'RB Lipsia e il PSG si sono fatti avanti.