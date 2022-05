Secondo Record, il Benfica ha accelerato i contatti con David Neres per soffiare l'ex Ajax alla Juve. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, inoltre, il profilo del giocatore era stato proposto ai bianconeri quando si è svolto il tour europeo dello Shakhtar Donetsk in fuga alla guerra per concludere la stagione. Il club torinese, però, ha preferito restare così e da lì non se n'è più parlato, tanto che non necessariamente l'attaccante brasiliano classe 1997 finirà per essere incluso tra gli obiettivi di mercato.