Continua la caccia al terzino in casa Juve, con i bianconeri che devono scegliere su quale obiettivo puntare per provare a portarlo all’ombra della Mole già nella sessione invernale. In queste ore sarebbe emerso un nuovo profilo, perché stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, i bianconeri avrebbero messo sotto la lente di ingrandimento l’esterno del Porto Pepe, per il quale però il club lusitano spara alto, circa 75 milioni di euro.