Arrivano novità importanti sull'affare Joao Felix direttamente dal Portogallo. Record, tra i principali quotidiani sportivi del Paese, ha messo in prima pagina il gioiello classe '99 del Benfica, con tanto di titolo forte in ottica di mercato: "Griezmann apre la porta a Felix". Il passaggio di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid al Barcellona, di fatto già ufficializzato dai dirigenti colchoneros, consente agli stessi di puntare forte su Felix, mettendo sul piatto i 120 milioni di euro di clausola rescissoria richiesti dal Benfica per la sua cessione in estate.