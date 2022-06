La Juve resta sempre attiva sul fronte terzini, vista soprattutto la posizione in bilico di Alex Sandro che, sembra ormai sempre più sul punto di partenza. I bianconeri però non si faranno trovare scoperti nel caso in cui questo dovesse avvenire e i nomi finiti nella lista di Nedved e Cherubini è lunga. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, in questa lista ci sarebbe finito anche il laterale del Benfica Grimaldo che, dovrebbe essere una valida alternativa nel caso in cui saltassero le piste che portano ad Udogie ed Emerson Palmieri.