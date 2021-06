"La Juve ha preso Kim Min-Jae". L'indiscrezione arriva dal Portogallo, dal sito della televisione portoghese Sic Noticias, che racconta di un'operazione già conclusa che ha portato al colpo bianconero. Il difensore sudcoreano è in scadenza di contratto il 31 dicembre con il Beijing Guoan e in passato è stato vicino alla Lazio, ma ora potrebbe tornare di grande attrattiva. Kim Min-Jae, 25 anni il 15 novembre, è soprannominato il “mostro” (in modo simpatico) per le sue caratteristiche fisiche: 190 centimetri di altezza per 90 chili e in Asia lo lo paragonano a Virgil van Dijk. Fisico e piedi, costruzione e chiusure. Piaceva anche al Tottenham ai tempi di José Mourinho, quando però costava 13 milioni e mezzo.



Sic Noticias racconta anche di un'intesa raggiunta sulla base di un contratto fino al 2025 con la Juventus, con inserimento di una clausola rescissoria da 45 milioni. Informazioni non confermate al momento, riporta Tuttosport, con un nodo legato all'arrivo in Italia. La Juve ha le caselle degli extracomunitari occupate e allora potrebbe ricorrere a un'operazione stile Demiral, con il Sassuolo come prima base di approdo in Italia. Sinergia o prestito, un affare da costruire in questo senso. Anche se in Portogallo danno tutto per fatto...