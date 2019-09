Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Florentino Luis: stando a Record infatti, Guardiola ha dato indicazione al Manchester City di monitorare il giovane centrocampista del Benfica. Florentino, però, è ormai da un anno sui taccuini di Fabio Paratici: il giocatore ha stregato l'area sportiva bianconera, che ha iniziato a seguirlo in seguito all'affondo biancorosso per Mattia Perin. Un affondo che poi non trovò seguito, neanche per il compagno di squadra Ferreira, non più arrivato alla corte di Paratici (sarebbe stato affidato alle 'cure' dell'Under 23). Adesso, nonostante i rapporti un po' inaspriti tra le parti, la Juve riprova per un giocatore del Benfica. Staremo a vedere.