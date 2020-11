Nella lista di Fabio Paratici c'è anche un giovane difensore dello Sporting Lisbona: si chiama Nuno Mendes, è un classe 2002 e secondo il quotidiano portoghese A Bola la Juve è pronta a partire all'assalto del giocatore la prossima estate. I bianconeri vogliono "prenotarlo" per superare la grande concorrenza, in particolare dalla Premier League: per il giocatore infatti sono già arrivati i primi sondaggi di Arsenal, Manchester United e Wolverhampton, ma in Italia piace anche al Milan che in passato ha avuto contatti col giocatore. Lo Sporting non fa un prezzo per Mendes, chi lo vuole deve pagare la clausola di 70 milioni di euro.