Il Barcellona e il Manchester City sono le due squadre in pole position per il colpo Joao Félix, della giovane promessa del Benfica con i suoi 19 anni. Il 'nuovo' Cristiano Ronaldo, come rivelato a TVi24 dal giornalista portoghese Rui Pedro Braz, andrà in uno di questi due club nella prossima estate, con gli inglesi favoriti. Atletico Madrid e Manchester United attente ma più indietro, anche se tra le nominate non figura la Juventus, per lungo tempo sul giocatore.