Il nome di Dusan Vlahovic continua a tenere sotto scacco il mercato delle big d'Europa, con Chelsea, Psg e Bayern che hanno avanzato alcuni sondaggi per capire lo stato della trattativa. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, però, i francesi sembrano essere definitivamente fuori da questa corsa, in quanto stanno per ufficializzare l'acquisto di Goncalo Ramos dal Benfica.