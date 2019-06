Joao Felix è uno tra gli obiettivi di mercato più intriganti in ottica futura per la Juventus. Secondo quanto riportato da Record in Portogallo, però, il presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire a prezzo di saldo, a prescindere dalla sua volontà. Il club portoghese non si muove dalla richiesta di 120 milioni di euro, presente all'interno della clausola rescissoria del giocatore. E la Juventus, in questo senso, è pronta a sfidare Atletico Madrid e Manchester City.