Dal Portogallo: Gyokeres vuole lasciare lo Sporting, le ultime

Calciomercato/Getty

La storia tra Viktor Gyokeres e lo Sporting sembra ormai giunta al termine. Dopo due stagioni con più goal segnati (102) che presenze (97), l'attaccante svedese è ormai pronto a lasciare il club portoghese, con un finale tutt'altro che regolare. Il presidente dello Sporting Frederico Varandas ha parlato ancora una volta delle cifre necessarie per strappare Gyokeres al club, ma l'attaccante non ha gradito.



Come riportato da Record, quotidiano portoghese, l'ex Conventry avrebbe ribadito ulteriormente la sua decisione di non tornare in campo con la maglia dello Sporting. Gyokeres, dunque, vuole una nuova esperienza soprattutto dopo le polemiche sul suo futuro con il presidente e i discorsi sulle cifre.

Al momento il club più avanti sull'attaccante è, che si è mosso in anticipo e potrebbe presentare un'offerta decisamente più alta della Juventus, che dunque si allontana sempre di più dal sogno Gyokeres.