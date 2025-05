Dal Portogallo - Gyokeres, anche la Juventus ha chiesto informazioni

AFP via Getty Images

Gyokeres-Juventus, le ultime

La conferma arriva dal Portogallo, tramite Record: anche la Juventus , oltre al Chelsea, ha chiesto informazioni per, bomber delloprotagonista di una stagione eccezionale, chiusa con 54 goal in 52 presenze tra campionato e coppe. Su di lui al momento è forte anche l'Arsenal, che rimane alla finestra in attesa di sviluppi.Il centravanti svedese ha una clausola da 100 milioni di euro, ma per strapparlo ai lusitani, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero bastarne una settantina. E per quanto riguarda l'ingaggio? Sicuramente Gyokeres potrebbe accontentarsi di uno stipendio molto inferiore a quello percepito per esempio da Victor Osimhen, altro nome forte per l'attacco della Juventus, se non altro perché tuttora guadagna meno di lui e anche di Dusan Vlahovic, colui che andrebbe a sostituire appunto in bianconero. Si attendono eventuali aggiornamenti, verso un'estate di mercato che si preannuncia già caldissima.