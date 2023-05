In casa Juve si continua a cercare assiduamente almeno un terzino abile nell'agire su entrambe le corsie, soprattutto in prossimità di quelle che sono le partenze ormai certe di Cuadrado e Alex Sandro. Uno dei candidati potrebbe essere l'esterno del Benfica Grimaldo, anche lui prossimo a lasciare il club lusitano. Di questo ne sono certi anche in Portogallo, perchè stando a quanto riportato da A Bola, Grimaldo avrebbe già fatto sapere di non accettare il rinnovo di contratto e sarebbe pronto per una nuova avventura.