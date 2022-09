Si può, certo che si può:, con il mercato appena aperto. Lo raccontano in Portogallo e in particolare l'attendibile Record: i bianconeri sono alla ricerca di un terzino e lo spagnolo può tornare assolutamente utile, soprattutto ora che va in scadenza a giugno 2023.L'ex Barcellona potrebbe sfruttare la finestra di gennaio per muoversi direttamente, e la Juve potrebbe a quel punto imbastire un'operazione stile Zakaria (magari con un finale differente): approfittare della possibilità di prenderlo a zero, però anticipando i tempi, con un indennizzo al Benfica. Possono aiutare ancora gli incontri in Portogallo, dove la Juventus si giocherà una porzione importante della sua storia in questa Champions League. Con Alex Sandro ormai lontanissimo dalla miglior forma e dal prolungamento in bianconero, serve un titolare sulla fascia mancina.