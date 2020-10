Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, con le ultime in arrivo dal Portogallo. Secondo quanto riportato dal Correio da Manha, il Covid avrebbe allontanato CR7 dalla sua dolce metà. I due, in queste settimane, stanno dunque vivendo da "separati in casa" in due zoni diverse della villa torinese del giocatore. Cristiano è in una parte distaccata della casa, Georgina invece è con i quattro bambini: tutti si sono sottoposti al test, risultando negativi. Mamma Dolores ha poi rivelato la struttura della villa: sono due "appartamenti" adiacenti, ma con ingressi separati. Ogni casa ha sei camere da letto e altrettanti bagni.