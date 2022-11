La Juve continua a seguire sotto traccia ma con forte interesse il nome del laterale lusitano Grimaldo. Il calciatore sembra infatti essere in uscita dal Benfica, in virtù del suo ingaggio attuale che il club di Lisbona non potrà più garantirgli a partire dalla prossima stagione. I tifosi portoghesi però non si perdono d'animo e provano il tutto per tutto per convincere il calciatore a restare. Stando a quanto riportato da A Bola infatti, sui social stanno impazzando le richieste per un suo rinnovo, ma ad oggi questa ipotesi appare molto remota.