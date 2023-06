Dopo la breve parentesi alla Juve, il futuro di Di Maria sarà ancora in Europa e non al Rosario come si ipotizzava nei mesi precedenti. Come riportato anche dal quotidiano portoghese A Bola, infatti, il Fideo ha già scelto da tempo di fare ritorno al Benfica, con il suo arrivo a Lisbona che è previsto prima dell'inizio del ritiro, in programma il 9 luglio.