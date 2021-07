Il giornalista portoghese di Sic Noticias, Pedro Sepulveda, è intervenuto oggi sul canale Twitch del giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano. In questo contesto, il lusitano ha parlato del futuro diche, secondo il suo parere, sarebbe già segnato: "Ronaldo ha deciso di rimanere alla Juventus per un'altra stagione. Dal Paris Saint-Germain non è arrivata nessuna offerta, i parigini non sono intenzionati a pagare il suo salario".