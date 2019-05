Joao Felix scalpita, non vede l'ora di giocare insieme a Cristiano Ronaldo. Per il momento soltanto con la maglia della Nazionale portoghese, poi si vedrà. Come racconta A Bola dal Portogallo, infatti, il gioiello classe '99 è pronto a comporre una coppia da sogno insieme a CR7 con la maglia dei lusitani. E' la "nuova coppia", che potrebbe presto ritrovarsi anche in bianconero, nel caso in cui Fabio Paratici dovesse soddisfare la richiesta di 120 milioni di euro di clausola rescissoria del Benfica per lasciarlo partire.