Mattia Perin è destinato a lasciare la Juventus in questa estate di mercato. Il ritorno di Gianluigi Buffon in bianconero, dopo un solo anno al Paris Saint-Germain, chiude di fatto la porta in faccia all'ex portiere del Genoa, che però ha diversi estimatori sul mercato, a partire da Fiorentina e Milan in Serie A. Secondo quanto riportato da O'Jogo in Portogallo, però, c'è il Benfica in pressing su Perin, pronto a convincere il club bianconero, che chiede almeno 15 milioni di euro per il suo cartellino.