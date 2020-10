Il vicepresidente dell'associazione medici di salute pubblica, Gustavo Tato Borges, ha parlato al quotidiano Record: "Quell'immagine di lui a cena con tutta la squadra, ieri.... È probabile che durante la prossima settimana alcuni di questi giocatori, ovvero quelli che gli erano più vicini a questa cena, come Pepe, Sérgio Oliveira o Cancelo, possano essere contagiati", le sue parole al quotidiano. Ma anche in Portogallo il protocollo sanitario prevede che finche' saranno testati negativi possono andare in campo, e dunque "e' probabile che col Porto potranno giocare il 'Clasico' contro lo Sporting Lisbona, sabato".