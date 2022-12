Nelle settimane precedenti il nome di Antonio Silva è stato accostato anche alla Juventus di Max Allegri, ancora in cerca di un difensore centrale da aggregare in rosa. In queste ore però la concorrenza per il centrale del Benfica sembra essere aumentata, perchè stando a quanto riportato da A Bola anche il Liverpool e l'Arsenal avrebbero mosso i primi passi in questa direzione.