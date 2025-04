Dal Portogallo: Alberto Costa può lasciare la Juventus

Arrivato alla Juventus durante la sessione invernale di mercato, Alberto Costa potrebbe già lasciare Torino al termine della stagione. Il giovane terzino destro portoghese, classe 2003, ha trovato pochissimo spazio in bianconero e, secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano Record, il club starebbe valutando un prestito per garantirgli maggiore continuità e minutaggio.Su di lui si sarebbero già mossi tre club importanti del campionato portoghese: Porto, Sporting Braga e Sporting Lisbona. Tutti e tre i club sarebbero interessati ad accogliere il giocatore con la formula del prestito, ritenendo il profilo di Costa interessante sia in prospettiva che per il presente.

La Juventus, consapevole del potenziale del ragazzo, non intende privarsene a titolo definitivo, ma è aperta a soluzioni temporanee che possano permettere al difensore di maturare esperienza e crescere in un ambiente competitivo.Alberto Costa potrebbe così tornare in patria per trovare quel minutaggio che finora gli è mancato a Torino, con l’obiettivo di tornare alla Juve più pronto e completo. La scelta della destinazione sarà cruciale per il suo percorso di crescita, ma l’interesse concreto di club di alto livello è già un segnale incoraggiante.