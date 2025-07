Getty Images

Dal Portogallo - Alberto Costa, offerta interessante dello Sporting ma c'è uno scenario diverso

21 minuti fa



Lo Sporting Lisbona ha offerto 20 milioni di euro alla Juventus per portare in Portogallo Alberto Costa. Un'offerta interessante che potrebbe far vacillare la Juventus. Stando però a quanto riferisce A Bola dal Portogallo lo Sporting non avrebbe messo nel mirino soltanto l'esterno della Juventus ma starebbe sondando anche altri profili. il club di Lisbona sta continuando a vedere in Vagiannidis, difensore greco del Panathinaikos ritenuto la prima scelta per rinforzare il reparto arretrato. Ecco quindi che la Juventus non è così certa di questo scenario con lo Sporting.