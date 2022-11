In casa Juve resta vivo anche il nome di Grimaldo per quel che riguarda il discorso esterni, con il giocatore lusitano che sembra essere in'uscita dal Benfica nella prossima stagione. Il suo contratto scade infatti a giugno prossimo e stando a quanto riportato da A Bola, il giocatore starebbe prendendo tempo per ascoltare varie proposte. Su di lui c'è anche l'interesse di Inter e Barcellona.