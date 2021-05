Il presidente della Lega Calcio, Dal Pino, ha parlato a Rai Sport.



SERATA DI FESTA - "Bellissimo avvicinarsi allo stadio e sentire il rumore dei tifosi. Speriamo domenica di consegnare lo scudetto all'Inter anche lì, in presenza. Poi gli Europei, poi la prossima stagione. Non c'è motivo di continuare a pensare alla situazione attale. Speriamo di avere il pubblico quasi in condizione di normalità. Il Paese sta facendo grandi sforzi". SUPERLEGA E JUVE - "Il campionato italiano è bellissimo, si arriva al'ultima giornata per decidere chi va in Champions. Complimenti a tutte le squadre che lottano, a Juve e Atalanta per la finale. Il calcio ha bisogno di sostenibilità. Se ci sono stati dei malumori, come la Superlega, vanno intercettati, capiti e vanno date soluzioni. Questo è uno sport e insieme bisogna trovare la strada giusta ed essere di successo".