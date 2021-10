A Radio1 ha parlato Paolo, presidente della Lega Calcio: "Per la Supercoppa la data è ancora da definire, abbiamo due possibilità: il 22 dicembre o il 5 gennaio. Stiamo parlando con i rappresentanti dell'Arabia Saudita, abbiamo un contratto con loro e dovremmo giocarla lì. Non hanno esercitato in tempo l'opzione, ora ci chiedono di giocare lì e per noi è positivo onorare il contratto. Sono certo che a breve avremo una soluzione".